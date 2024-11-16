روسيا تسيطر على قريتين شرق أوكرانيا

روسيا تسيطر على قريتين شرق أوكرانياأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها تمكنت من السيطرة على قريتين جديدتين، في مقاطعة دونيتسك.

وأفادت الوزارة الروسية في البيان، بأن وحدات من مجموعة قوات الشرق فوستوك، تمكنت من السيطرة على قرية ماكاروفكا، فيما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، على بلدة لينينسكوي.

وأشارت إلى أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، استهدفت محور خاركوف، تشكيلات ومعدات تابعة للواءين عسكريين أوكرانيين، في حين سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على خطوط ومواقع، ودمّرت معدات تابعة للواءين آخرين، في مناطق كيروفسك وتيرني وكراسني ليمان في دونيتسك وصدت هجومين مضادين، من قِبل مجموعات هجومية أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 255 عسكريا، وثلاث ناقلات جند مدرعة ونظام دفاع جوي، ومحطة حرب إلكترونية، خلال يوم واحد.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية- أن الجيش الأوكراني منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك خسر أكثر من 32930 عسكريا، و213 دبابة، و136 عربة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1167 مركبة قتالية مدرعة.

ومنذ بدء الصراع الروسي الأوكراني ينشر الطرفان بيانات يتعذر التحقق منها من مصدر مستقل.