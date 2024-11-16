نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. أبو ريدة رئيسًا لاتحاد الكرة ونجم الأهلي يعتذر للجماهير والأحمر يقترب من جائزتين.. تطورات إصابة زيزو وثلاثي الزمالك ولاعب برشلونة ينافس مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها؛ يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

قائمة هاني أبو ريدة تفوز في انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية

حسم المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، رئاسة اتحاد الكرة المصري بالتزكية، بعد غلق باب الترشح دون ظهور أي قائمة منافسة.

وتقدمت قائمة أبو ريدة بأوراقها الأربعاء الماضي، حيث تواجد محاميه بمقر الاتحاد لتسليم المستندات.

وضمت القائمة أسماء بارزة، منها هاني أبو ريدة كرئيس، وخالد الدرندلي نائبًا، بالإضافة إلى أعضاء مثل أحمد حلمي الشريف، وحمادة الشربيني، والإعلامية إيناس مظهر.

كما تم تجهيز قائمة احتياطية تضم 3 أسماء: الدكتور أشرف موسى، جيمس حنا، وهيام بركة، تحسبًا لاستبعاد أي من المرشحين الأساسيين.

خالد عبدالفتاح يعتذر لجماهير الأهلي بسبب منشوره على "انستجرام"

أعرب خالد عبدالفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تقديره الكبير لجماهير النادي، مشيدًا بدعمهم المستمر له منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وفي تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، قدم عبدالفتاح اعتذاره عما نشره عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، مؤكدًا أن ما تم نشره كان غير مقصود ومفعم بالعاطفة، نافيًا أي نية للمساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يكن لها احترامًا كبيرًا، والتي دائمًا ما تكون داعمة للفريق.

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الأهلي يقترب من الفوز بجائزتين من "جلوب سوكر"

يقترب النادي الأهلي من حصد جائزتين من جوائز "جلوب سوكر"، حيث تتواصل المنافسة الشرسة قبل ساعات من غلق باب التصويت على الجوائز التي ينظمها مجلس دبي للرياضة.

الأهلي ينافس على جائزة أفضل نادي في العالم وأفضل نادي في الشرق الأوسط.

وفي تصويت أفضل نادي في العالم، يتصدر الأهلي الترتيب حاليًا بنسبة 28.5% من الأصوات، متفوقًا على ريال مدريد الذي جاء في المركز الثاني بـ 19.2%، بينما حصل مانشستر سيتي على 9.2%، وباير ليفركوزين على 8.5%.

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طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة زيزو وثلاثي الأبيض قبل مواجهة المصري

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات إصابات أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حمدي وأحمد حمدي ومصطفى الزناري، رباعي الفريق، قبل المواجهة القادمة ضد المصري.

في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أوضح الدكتور أسامة أن زيزو يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني محمد حمدي من جزع في الرباط الخارجي للركبة. كلا اللاعبين يخضعان حاليًا لبرنامج تأهيلي، ويتم متابعة حالتهما بشكل مستمر. بعد عودتهما للتدريبات، سيخضعان لاختبار طبي للاطمئنان على سلامتهما واستجابتهما للعلاج.

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نجم برشلونة ينافس عمر مرموش لتعويض محمد صلاح في ليفربول

أفادت تقارير صحفية أن أحد نجوم نادي برشلونة دخل في منافسة مع المصري عمر مرموش، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت، لتعويض الرحيل المحتمل للدولي المصري محمد صلاح عن ليفربول.

وينتهي عقد الدولي المصري مع الريدز قبل بنهاية الموسم الحالي، يونيو 2025، ولم يتوصل لاتفاق لتمديد العقد حتى الآن.

واشار موقع "El Nacional" الإسباني، أن ليفربول يرغب في التعاقد مع رافينيا، لاعب نادي برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة إذا رحل محمد صلاح.