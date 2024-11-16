نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر تكشف عن سبب غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثارت النجمة فريدة سيف النصر تساؤلات واسعة من جمهورها ومتابعيها حول غيابها عن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خاصةً أنها تتمتع بتاريخ فني كبير وعلاقة صداقة قوية بالفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، ورغم أن الدعوة كانت قد وصلت إليها، إلا أن ظروفها العائلية حالت دون الحضور.

السبب الحقيقي وراء الغياب

كشفت فريدة سيف النصر في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" أن غيابها عن المهرجان يعود إلى مرض شقيقها، حيث قالت: "يا جماعة أنا أول حد والله بيجيني دعوات، أنا قديمة يعني وحسين فهمي أصلا حبيبي وعملت معاه أحلى فيلمين.. لكن انتم نسيتم أخويا ولا إيه؟ كذا عملية والقعدة جنبه بالدنيا ولا لحظة تتفوت الحمد لله، ادعوا له والله". وأوضحت أنها تفضل البقاء بجانب شقيقها في هذه الفترة الصعبة، مؤكدة على أهمية العائلة وداعية جمهورها إلى الدعاء له.

تكريم وجوائز جديدة

رغم غيابها عن المهرجان، تستمر النجمة فريدة سيف النصر في حصد النجاحات، حيث حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "العتاولة"، وتحديدًا عن شخصية "سترة" التي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور والنقاد، وذلك في حفل توزيع جوائز "دير جيست 2024".

نجاح لافت رغم الأزمات

كان آخر أعمال فريدة سيف النصر هو مشاركتها في بطولة مسلسل "العتاولة"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي. قدمت شخصية "سترة" التي تميزت بجرأتها وأدائها العفوي، ما جعلها واحدة من أبرز الشخصيات في العمل.

ومع ذلك، تعرضت لبعض الأزمات مع صناع المسلسل والمخرج أحمد خالد موسى بسبب انتهاء دورها بشكل مفاجئ، مما أثار جدلًا حول طبيعة علاقتها بالمسلسل.

فريدة سيف النصر بين الفن والعائلة

يعكس غياب فريدة سيف النصر عن مهرجان القاهرة السينمائي التزامها بالمسؤوليات العائلية، حيث اختارت الوقوف بجانب شقيقها في ظروفه الصحية الحرجة على حساب مشاركتها في فعاليات فنية كبيرة. ورغم ذلك، تظل الفنانة واحدة من أبرز نجمات الشاشة، محافظة على مكانتها الفنية المتميزة.