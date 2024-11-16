انطلاق مسابقة المزاينة بولاية ثمريت

ثمريت ـ العُمانية : انطلقت امس أشواط منافسات مسابقة المزاينة على أرضية ميدان ولاية ثمريت لسباقات المزاينة بمشاركة واسعة من مُلّاك ومربي الإبل، وذلك ضمن فعاليات سباقات الهجن الأهلية لعام 2024م بولاية ثمريت التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار ممثلًا في مكتب والي ثمريت وتستمر 3 أيام، وتتنافس فيها عدة فئات، منها مزاينة عُمانيات خُصصت لها 6 أشواط كما خُصصت لمزاينة مجاهيم 6 أشواط ومزاينة ضرائب المحليات 6 أشواط، ومزاينة الجُمل والترصيص عُمانيات شوطان، ومزاينة الجُمل والترصيص مجاهيم شوطان وستمنح الجوائز لأصحاب النوق الحاصلة على المراكز من الأول حتى العاشر. تجدر الإشارة إلى أنه تختتم فعاليات سباقات الهجن الأهلية لعام 2024م بولاية ثمريت يوم الثلاثاء المقبل بإقامة عدة أشواط للسباق التنافسي على أرضية ميدان ثمريت لسباقات الهجن، حيث خُصص شوطان لفئة الحجائج بكار وجعدان وشوطان لفئة لقايا بكار وجعدان وشوط إيذاع بكار، بالإضافة إلى شوط العرضة الطويل بكار.

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