الطليعة وبهلاء يتعادلان فـي دوري الناشئين

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي: خرج فريقا بهلاء والطليعة للناشئين تحت 17 سنة متعادلين 2/‏2 في مباراتهما الأولى ضمن منافسات الدور الثاني للمجموعة الأولى التي تضم أندية صحم والسويق والسيب وبهلاء والطليعة وظفار، أقيمت المباراة على ملعب نادي بهلاء و جاءت جيدة المستوى من الطرفين، تقدم الطليعة بهدف السبق عن طريق لاعبه جسار الداؤدي وكاد الطليعة مضاعفة النتيجة لولا تألق حارس بهلاء ودفاعه ولم يستغل بهلاء الفرص المتاحة له في هذا الشوط لينتهي 1/‏صفر للطليعة وفي الشوط الثاني ظهر بهلاء بشكل أفضل ولاحت له فرص مواتية للتهديف حتى تمكن من معادلة النتيجة من ضربة جزاء نفذها بشار الغافري، ثم عاد نفس اللاعب ليسجل هدف التقدم لبهلاء مستغلا كرة ملعوبة داخل منطقة العمليات وكثف بهلاء من هجماته لكن لاعبيه تسرعوا في التسديد بعيدا عن المرمى، في المقابل حاول الطليعة امتصاص حماس لاعبي بهلاء ونجحوا في ذلك حتى أدركوا التعادل في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق اللاعب عبدالرحمن الهاشمي الذي استغل خطأ دفاعي لينفرد بالحارس ويسجل هدف التعادل في الوقت القاتل ليمنح التعادل لفريقه وتنتهي المباراة 2/‏2 .

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