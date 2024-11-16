القبض على مذيعة شهيرة بتهمة حيازة المخدرات

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة مساء أمس (الجمعة) القبض على المذيعة الشهيرة داليا فؤاد، مقدمة برنامج “ضرب نار” على قناة “القاهرة والناس”، وذلك بتهمة حيازة المخدرات . وقررت نيابة القاهرة حبس المذيعة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء القبض على داليا فؤاد بعد ورود معلومات إلى الإدارة العامة للمخدرات تفيد بحيازتها لمواد مخدرة. على إثر ذلك، قامت السلطات المعنية بالتحقيق في القضية، وأكدت التحريات الأمنية صحة المعلومات، مما دفع النيابة العامة لإصدار إذن بتفتيش مسكن المذيعة.

وبناءً على ذلك، داهمت قوة أمنية منزل فؤاد في منطقة التجمع الأول، حيث تم العثور على كمية من المواد المخدرة داخل فيلتها السكنية.

وأثناء التحقيق معها في مقر الشرطة، اعترفت داليا فؤاد بحيازتها للمخدرات بغرض التعاطي الشخصي. وبعد استجوابها، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة التحقيق.

داليا فؤاد، المذيعة والمدونة المصرية، اشتهرت بتقديم برنامج “ضرب نار” عبر قناة “القاهرة والناس”، كما تمتلك حسابات نشطة على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها “إنستغرام”، حيث يتابعها أكثر من نصف مليون شخص.