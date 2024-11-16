اليوم.. اختتام الدوري المدرسي لكرة القدم بظفار

صلالة ـ « الوطن»: يختتم مساء اليوم بملعب مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة و الترفية بصلالة دوري بوكاري سويت المدرسي لكرة القدم 2024 بمباراة تجمع بين مدرستي المعرفة و صلالة الغربية، وذلك تحت رعاية الدكتورة ميزون بنت بخيت بن سعيد الشحرية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، وقد شارك في الدوري 50 مدرسة حلقة اولى على مستوى مدارس محافظة ظفار و بواقع 600 طالب تنافسوا فيما بينهم خلال الفترة من 20 أكتوبر و لغاية 17 نوفمبر الجاري .

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