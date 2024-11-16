خمس مجازر تستهدف العائلات فـي غزة وإسرائيل مستمرة فـي التهجير القسري

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها للمشافي 62 شهيدًا و147 مُصابًا خلال 48 ساعة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43665 شهيدًا و103076 مُصابًا منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأجبر الاحتلال الإسرائيلي النازحين في ثلاثة مراكز تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون شمال القطاع على الخروج منها نحو مدينة غزَّة وجنوب القطاع.

وأحرق جنود الاحتلال مدرسة مهدية الشوا بعد خروج النازحين وأحرقوا أيضًا المساعدات التي دخلت قبل يوم واحد.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية غرب مُخيَّم جباليا شمال غزَّة مع استمرار الغارات الجويَّة.

وفي غزَّة ارتقى عدد من الشهداء ووقع مُصابون في استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات شمال غرب المدينة.

وتم التمكن من نقل جرحى فيما لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول لنقل الشهداء.

كما استهدف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة البصة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.