سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: طموح قطر لاستضافة الأولمبياد لم يفاجئني

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوي سيباستيان كو أن قطر لديها طموح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية، وهذا لم يفاجئني فهي بلد تمتلك القدرة علي تنظيم أي حدث عالمي.

تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى

وأشار رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلي بداية قطر في تطوير ألعاب القوي بالاستثمار في اللعبة الذي بدأ قبل 10 سنوات وحرصها علي وتنظيم بطولات العالم في العاب القوي علي أرضها أظهر قدرات استنثائية لديهم في تنظيم الأحداث العالمية.

واختتم سبياستيان كو تصريحاته قائلًا: تنظيم قطر لنسخة كأس العالم للمنتخبات 2022، ظهر بصورة استثنائية وتاريخية، فكان التنظيم مبهر والبنية التحتية من ملاعب وتجهيزات أكثر من رائعة وكل هذا غير الرؤية وجعل قطر قادرة علي استضافة أي حدث رياضي عالمي وخروجه في أفضل جودة تنظيمية.