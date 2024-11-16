سيبك من الاعلانات وركزي في المكونات

انت الأن تتابع خبر فايننشال تايمز: ترامب سيضغط على إيران لإبرام اتفاق نووي جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط فريق دونالد ترامب، أن الأخير يعتزم ممارسة أقصى ضغط اقتصادي على إيران لإجبارها على إبرام اتفاق نووي جديد.



وقالت الصحيفة إن فريق ترامب يعد قرارات قد يتم إصدارها في أول يوم له في المكتب البيضاوي ضد طهران، بما في ذلك تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، مع التركيز على استخدام تكتيكات الضغط القصوى لفتح مفاوضات مع الولايات المتحدة.



ويُتوقع أن تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص إيرادات النفط الإيرانية، مما يحد من قدرتها على تمويل جيشها والجماعات المتحالفة معها في المنطقة.



وأوضحت الصحيفة أن الهدف النهائي لهذه الضغوط هو إقناع إيران بإبرام اتفاق نووي جديد، بالإضافة إلى تغيير سياستها الإقليمية. ومع ذلك، فإن إيران قد ترفض شروط إدارة ترامب، بحسب ما ذكره خبير في الأمن القومي.



في وقت سابق، صرح بهروز كمالوندي، الناطق باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران مستعدة لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامجها النووي، لكن ذلك يتطلب مفاوضات جادة.



يُذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة تم التوقيع عليها في عام 2015 من قبل إيران ومجموعة من الوسطاء الدوليين، لكنها تعرضت للانسحاب الأمريكي في 2018 .