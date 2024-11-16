لفقدان الوزن .. تناول هذا المشروب قبل التمرين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت تسعى لفقدان الوزن بشكل فعال، فإليك مشروبًا يجب أن تضيفه إلى روتينك اليومي، خاصة قبل ممارسة التمرين: عصير البنجر. هذا المشروب الطبيعي له تأثير إيجابي كبير في عملية التخسيس، ويعد خيارًا مثاليًا لمساعدتك على تحقيق أهدافك.

1. منخفض السعرات الحرارية

عصير البنجر هو أحد المشروبات المثالية للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، وذلك لأنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة. يحتوي كوب واحد من عصير البنجر على 58 سعرة حرارية فقط، ولا يحتوي على أي دهون، مما يجعله خيارًا ممتازًا للرجيم.

2. كبح الشهية

عصير البنجر يساعد في كبح الشهية بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، التي تعزز الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة. هذا يعني أنك ستتناول طعامًا أقل، مما يسهم في تقليل السعرات الحرارية الإجمالية التي تستهلكها طوال اليوم.

3. تحسين الهضم

إذا كنت تعاني من مشاكل هضمية مثل الإمساك أثناء اتباع نظام غذائي، فإن عصير البنجر هو خيار مثالي لتحسين حركة الأمعاء. الألياف الموجودة في العصير تساعد على تسريع عملية الهضم وتسهيل الإخراج، مما يعزز راحة جهازك الهضمي أثناء الرجيم.

4. تعزيز الأداء البدني

يعد عصير البنجر مفيدًا أيضًا للرياضيين أو أي شخص يمارس التمرين بانتظام. تناول العصير قبل التمرين يساعد في تحسين الأداء البدني بفضل محتواه العالي من النترات، التي تعمل على زيادة تدفق الدم المحمل بالأوكسجين إلى العضلات، مما يساهم في تحسين القدرة على ممارسة الرياضة بكفاءة أكبر.

5. حرق الدهون

عصير البنجر له دور فعال في تحفيز الجسم على حرق المزيد من الدهون أثناء ممارسة التمرين. تناول العصير قبل التمرين يساهم في تعزيز قدرة الجسم على استخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة، مما يساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع وأكثر فعالية.

عصير البنجر ليس فقط لذيذًا وصحيًا، بل هو أيضًا من أفضل المشروبات التي يمكن أن تساعدك في فقدان الوزن. من خلال احتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، تعزيز الشبع، تحسين الهضم، ودعمه للأداء البدني، يمكن أن يكون إضافة مفيدة جدًا إلى روتينك اليومي في أثناء الرجيم.