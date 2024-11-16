وزير خارجية اليابان يصل أوكرانيا لبحث دعم بلاده لكييف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 08:36 صباحاً - وصل وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، اليوم السبت، إلى أوكرانيا بالقطار عبر بولندا في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقًا.

ومن المنتظر أن يلتقي الوزير خلال الزيارة بنظيره الأوكراني، ويعلن استمرار دعم بلاده لكييف على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي أعلن نواياه لإنهاء الصراع في أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

ووفقًا للوكالة، يتم ترتيب لقاء للوزير الياباني خلال وجوده في كييف، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

تعد هذه أول زيارة يقوم بها "إيوايا" إلى أوكرانيا بعد تعيينه وزيرًا للخارجية اليابانية في الأول من أكتوبر الماضي.

في وقت سابق، صرح الرئيس، فلاديمير بوتين، بأن روسيا مستعدة لبناء علاقات مع اليابان على مدى السنوات الخمس وحتى الخمسين المقبلة، ودعا الجانب الياباني إلى استخلاص النتائج والعودة إلى الحوار.

وقال إن روسيا لم تؤذ اليابان، بل إن طوكيو هي التي فرضت عقوبات على روسيا واعتبرتها أحد التهديدات لأمنها، مؤكدًا أن روسيا لا تشكل تهديدًا لليابان بأي شكل من الأشكال.

يُذكر أن اليابان فرضت عدة حزم من العقوبات ضد روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا، وقامت بتقديم مساعدات مالية وعسكرية لنظام كييف.