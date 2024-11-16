إطلاق نار يستهدف طائرة أمريكية في مطار دالاس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 10:32 صباحاً - أعلنت شركة ساوث ويست إيرلاينز، اليوم السبت، أنَّ طائرة تابعة لها كانت تستعد للإقلاع من مطار "دالاس لاف فيلد" بأمريكا أُصيبت برصاصة، ما دفع الطائرة للعودة إلى البوابة.

وقال متحدث باسم الشركة، في بيانٍ: "كانت الرحلة 2494 التابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز تستعد للإقلاع إلى إنديانابوليس عندما أصابت رصاصة الجانب الأيمن من الطائرة، أسفل قُمْرة القيادة مباشرة، بينما كان الطاقم يستعد للإقلاع"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وتم إخطار سلطات إنفاذ القانون وجرى إخراج الطائرة من الخدمة".

وأعلن مطار "دالاس لاف فيلد" أن الواقعة الأمنية ​​وقعت نحو الساعة 9:50 مساء بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة، وتوجهت شرطة دالاس ورجال الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الواقعة.

وأكد المطار أنه تم إنزال الركاب من الطائرة بأمان بعد تعرض الطائرة لأضرار، دون توضيح تفاصيل أخرى حول مصدر الرصاصة أو ملابسات الواقعة بعد.