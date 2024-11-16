حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع من 9 إلى 15 نوفمبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 11:30 صباحاً - زيارة رسمية لوزير السياحة والآثار لإيطاليا شملت: لقاء مع وزير الدولة للسياحة بالهند

التقى الوزير، في مستهل زيارته لإيطاليا، بوزير الدولة للسياحة بالهند، حيث ثمّن الوزير على العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربط بين البلدين، كما استعرض حجم التبادل السياحي بينهما. وتحدث أيضاً عن المتحف المصري الكبير كصرح ثقافي وعلمي، وما يشهده حالياً من تشغيل تجريبي لقاعات العرض الرئيسية به.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين، والتعاون في مجالي السياحة الاستشفائية والعلاجية، والاستفادة من الخبرات الهندية في هذا الشأن، وكذلك سياحة البواخر البحرية.

كما تم بحث إمكانية تنظيم مجموعة من ورش العمل المهنية بين منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر العاملين بالسوق الهندي ونظرائهم في مصر لتعريفهم بالمقصد السياحي المصري.

*-المشاركة في الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع بإيطاليا*

شارك الوزير، كمتحدث رئيسي، في الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع G7 ITALIA 2024 والذي يُعقد في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري بمدينة فلورنس بإيطاليا، وقد جاءت مشاركة السيد الوزير في هذا الاجتماع تلبية لدعوة الجانب الإيطالي.

وخلال كلمته، تحدث الوزير، عن استخدامات الذكاء الاصطناعي وتقنياته وتطبيقاته في صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابية وفي تحسين تجارب السفر وتصميم البرامج السياحية، ومساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة.

*-المشاركة في الفعالية المنعقدة على هامش اجتماع وزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع بإيطاليا*

قام الوزير، بالمشاركة في الفعالية التي تم تنظيمها على هامش انعقاد الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع G7 ITALIA 2024، كما شارك الوزير في الجولة التي تم تنظيمها في متحف فيراغامو.

عقدت الفعالية تحت عنوان "الابتكار والإلهام ورؤى الاستدامة من أجل مستقبل السياحة"، تم خلالها مناقشة آليات وسبل تطبيق الاستدامة في العالم، والإشارة إلى أنها يجب أن تشمل الاستدامة بمفهومها الأشمل تحقيق الأمن الاقتصادي وأن يشعر المواطنين بالعوائد الإيجابية من تحقيق ذلك.

كما تم الحديث عن أهمية بحث كيفية الاستفادة من رواد الأعمال من أصحاب الرؤى من القطاعات المختلفة ونقل خبراتهم لقطاع السياحة بما يساهم في تطوير وتعزيز هذا القطاع.

*لقاء مع مفوض وكالة السياحة بدولة اليابان*

التقى الوزير مع مفوض وكالة السياحة بدولة اليابان، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع بمدينة فلورنس بإيطاليا (G7 ITALIA 2024)، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة بين البلدين.

وأوضح الوزير، خلال اللقاء، أن الانجازات التي تم تحقيقها في مجال السياحة والآثار، تشهد على قوة الشراكة بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون المثمر وزيادته إلى آفاق أرحب.

وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنمية التبادل السياحي، وبحث إمكانية زيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين بما يساهم في تعريف الشعبين المصري والياباني كل بثقافة الآخر من خلال إقامة المعارض الأثرية المصرية في دولة اليابان.

*وزير السياحة والآثار يطلق مشروع إحياء التاريخ المصري القديم عبر تقنية الواقع المعزز بمتحفي المصري بالتحرير والحضارة*

أطلق الوزير مشروع Project Revival لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وشركة ميتا العالمية بمتحفي المصري بالتحرير والقومي للحضارة المصرية، وجاء ذلك تزامنًا بالاحتفال بمرور 122 عام على تأسيس المتحف المصري بالتحرير.

وقد حرص الوزير على تفقد القطع الأثرية التي تم اختيارها بالمتحف المصري بالتحرير ليشملها المشروع، و تجربة الفيلتر الخاص بأحد القطع المختارة. كما ألقى كلمة ثمن فيها على التعاون لتنفيذ هذا المشروع، وأكد على أهمية الربط ما بين الحداثة والتاريخ.

ويحتوي المشروع على إمكانات هائلة ليس فقط لتعزيز تجربة المتحف، ولكن أيضًا لتثقيف زائريه من الصغار والكبار مع خلق فرصة للعالم لتجربة ورؤية التاريخ المصري من خلال هواتفهم المحمولة حيث يشارك الزائرون صور بالواقع المعزز مع متابعيهم.

*وزير السياحة والآثار يشارك في حفل صدور الجزء الثاني من سلسلة الأفلام الوثائقية (أم الدنيا)*

شارك الوزير، في الفعالية التي نظمتها هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمناسبة صدور الجزء الثاني من سلسلة الأفلام الوثائقية (أم الدنيا) تحت اسم (احنا مين) والذي يُعرض ضمن فعاليات "السينما والحضارة".

وقد تحدث الوزير، خلال كلمته، عن المتحف المصري الكبير والذي سيكون صرح علمي وثقافي هام، لما له من قصص نجاح سواء في الإنشاءات أو العرض المتحفي أو في استخدام التقنيات المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار سلسلة البرامج الثقافية والفنية التي ينظمها المتحف بشكل دورى، والتي تهدف لإحياء فن السينما الذي يُعد من أبرز الفنون المصرية عبر التاريخ، والتي تناولت الحضارة المصرية وكنوزها الأثرية في كثير من الأعمال السينمائية.

*المتحف المصري الكبير يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي ببوركينافاسو وعمدة طوكيو باليابان*

استقبل المتحف المصري الكبير خلال الأيام القليلة الماضية، وزير الخارجية والتعاون الإقليمي بدولة بوركينافاسو، وعمدة طوكيو بدولة اليابان والوفود المرافقة لهما، وذلك خلال زيارتهم لمصر، وذلك في إطار ما يشهده المتحف من تشغيل تجريبي لقاعات العرض الرئيسية الموجودة به منذ 16 أكتوبر الماضي.

وقد قام الوفود بجولة بمنطقة المسلة المعلقة والمدخل الرئيسي والبهو والدرج العظيم، وكذلك لقاعات العرض الرئيسية. وأعربوا عن انبهارهم وسعادتهم بما شاهدوه خلال الزيارة من قطع أثرية تعرض تاريخ الحضارة المصرية العريقة.