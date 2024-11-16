العالم اليوم - بسبب اتهام جنسي.. إعادة دراسة ترشيح "رجل البنتاغون"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعيد دراسة ملف ترشيح بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع الجديد.
جاء ذلك بعدما كشف مسؤولون محليون في ولاية كاليفورنيا، أن هيغسيث خضع في عام 2017، للتحقيق في اتهام بالاعتداء الجنسي في الولاية.
من جهة أخرى أكد محامي هيغسيث أن الشرطة لم تعثر على أي دليل على ارتكابه لأي مخالفة.
من هو بيت هيغسيث؟
- يبلغ من العمر 44 عاما.
- تخرّج بيت من جامعة برينستون، وحصل على درجة الدراسات العليا من جامعة هارفارد.
- هو من قدامى المحاربين في الجيش الذي قام بجولات في خليج غوانتانامو والعراق وأفغانستان.
- تم تزيينه بنجمتين برونزيتين، بالإضافة إلى شارة المشاة القتالية.
- كان هيغسيث مذيع برامج في قناة "فوكس نيوز" لمدة 8 سنوات.
- عمل هيغسيث كمذيع مشارك في برنامج "فوكس والأصدقاء".
- نشأت صداقة بين ترامب وهيغسيث خلال ظهور ترامب المتكرر كضيف في البرنامج.
- ألف كتاب "الحرب على المحاربين"، وظل الكتاب 9 أسابيع في قائمة أفضل الكتب مبيعا في نيويورك تايمز، بما في ذلك أسبوعين في المركز الأول.
- يكشف الكتاب عن خيانة الجناح اليساري لمحاربي أميركا، وكيف يجب على البلاد إعادة الجيش إلى "الجدارة والفتك والمساءلة والتميز" وفقا لترامب.
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