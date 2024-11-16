العالم اليوم - بسبب اتهام جنسي.. إعادة دراسة ترشيح "رجل البنتاغون"

انتم الان تتابعون خبر بسبب اتهام جنسي.. إعادة دراسة ترشيح "رجل البنتاغون" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعيد دراسة ملف ترشيح بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع الجديد.

جاء ذلك بعدما كشف مسؤولون محليون في ولاية كاليفورنيا، أن هيغسيث خضع في عام 2017، للتحقيق في اتهام بالاعتداء الجنسي في الولاية.

من جهة أخرى أكد محامي هيغسيث أن الشرطة لم تعثر على أي دليل على ارتكابه لأي مخالفة.

من هو بيت هيغسيث؟