العالم اليوم - فرنسا.. احتجاز رهائن بمطعم قرب باريس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - أفادت وسائل إعلام فرنسية، السبت، باحتجاز رهائن بمطعم في مدينة إيسي ليه مولينو الفرنسية بالقرب من العاصمة باريس.

وقالت الوسائل إن صاحب مطعم في المدينة احتجز عددا قليلا من الموظفين في مطعمه.

وأوضحت إدارة الإطفاء في باريس لوكالة "فرانس برس" أن صاحب المطعم "متحصن في مؤسسته ويحتجز عددا من الموظفين".

ولا توجد تفاصيل أخرى بعد عن عملية الاحتجاز.