نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يبدأ تحركاته في السوق الشتوية.. و3 شروط تحسم الصفقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، العمل على حسم توقيعات جديدة في الميركاتو الشتوي الذي ينطلق في يناير المقبل وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي يعاني من الغيابات على مستوى خط الدفاع.

ريال مدريد يعمل على حسم صفقات جديدة في يناير

وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية فإن إدارة ريال مدريد ما زالت تعتقد أن التوقيع مع لاعبين جدد في الشتاء أصعب من الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم يتم العثور على أي شيء يعجب إدارة ريال مدريد فلن يتم التوقيع مع أي لاعب.

وأضافت الصحيفة إن هذا لن يجعل النادي واقفًا دون محاولة، خاصةً في ظل النقص الواضح بخط الدفاع.

وسيعمل النادي الملكي على إيجاد لاعب يتناسب تمامًا مع معاييرهم الرياضية والاقتصادية وقد تم إجراء اتصالات مع بعض الأسماء المعينة عبر وسطاء بشكل مباشر وغير مباشر.

ووتلعب بالتالي، عوامل الإمكانيات الحقيقة وسعر الصفقة واللاعبين المتاحين دورًا كبيرًا في حسم ريال مدريد لصفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.