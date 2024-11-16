أحمد سعد يعود إلى علياء البسيوني في حفل زفاف جديد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - أعلن الفنان المصري الشهير أحمد سعد عن عودته إلى زوجته السابقة مصممة الأزياء علياء البسيوني، وذلك خلال حفله الأخير في الإمارات. وكشف سعد عن نيته إقامة حفل زفاف جديد لها في بداية العام المقبل، مؤكدًا أنه سيشدو بأغنياته في فرحه الخاص.

تفاصيل حفل الزفاف المرتقب

أعرب سعد عن سعادته الغامرة بإعادة الزواج من علياء، مؤكدًا على عمق علاقتهما. ووفقًا لتصريحاته، فإن حفل الزفاف سيكون حفلًا أسطوريًا، حيث سيقام في مكان فاخر وسيحضره عدد كبير من الأصدقاء والفنانين.

عودة قوية لعلاقة الحب

بعد فترة من الانفصال، عادت قصة حب أحمد سعد وعلياء البسيوني لتتصدر عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية. وقد ظهر الثنائي معًا في العديد من المناسبات مؤخرًا، مما أكد على عودة علاقتهما بشكل قوي.

نجاح حفل أحمد سعد في الإمارات

إلى جانب إعلانه عن زواجه، حقق أحمد سعد نجاحًا كبيرًا في حفله الأخير في الإمارات. حيث قدم باقة متنوعة من أغانيه الجديدة والقديمة التي نالت استحسان الجمهور.

أحمد سعد يستعد لحفل جديد في الكويت

بعد نجاح حفله في الإمارات، يستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي كبير في دولة الكويت، حيث سيشارك على المسرح مع نخبة من كبار المطربين العرب.