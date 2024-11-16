ديشامب يعلق على فسخ عقد بوجبا مع يوفنتوس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - علق ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، على فسخ عقد النجم الفرنسي، بول بوجبا، مع نادي يوفنتوس.

وأعلن النادي الإيطالي توصله لاتفاق مع بوجبا من أجل فسخ العقد بالتراضي بداية من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقال ديشامب، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي: “لقد علمت أن بوجبا توصل لاتفاق مع اليوفي بشأن فسخ تعاقده”.

وتابع: “كنت أشك في هذه الخطوة نسبياً، لأنني كنت أتحدث مع بول بوجبا كثيراً”.

وأضاف: “بوجبا يستعد للعودة، فهو بإمكانه المشاركة في التدريبات الجماعية اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، وسيكون جاهزاً للمباريات اعتباراً من مارس/آذار”.

وأتم بهذا الشأن: “بوجبا بصدد خطوة جديدة في مسيرته، فهو بإمكانه الانتقال إلى أندية أو دوريات مختلفة عن القارة الأوروبية”.