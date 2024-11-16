نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت ينضم لأسرة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم مؤخرًا الفنان محمد ثروت، لأسرة مسلسل “شهادة معاملة أطفال” بطولة الفنان محمد هنيدي والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2025 والتي تعد بمثابة عودة هنيدي إلى عالم الدراما وذلك بعد غيابه عن الأعمال الدرامية لمدة دامت لأربع سنوات بعد مسلسله أرض النفاق.

منشور محمد هنيدي عبر حسابه على فيسبوك

ونشر الفنان محمد هنيدي البوستر الرسمي الخاص بمسلسل شهادة معاملة أطفال، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك، وأرفق منشوره بالآتي:

"بسم الله.. توكلنا على الله

مسلسل شهادة معاملة أطفال في رمضان ربنا يكرمنا".

تفاصيل مسلسل “شهادة معاملة أطفال”

ويظهر محمد هنيدي خلال أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال بشخصية محامي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله.