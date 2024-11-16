قائمة هاني أبو ريدة تقود الكرة المصرية لأربعة سنوات

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - أغلقت نافذة الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصري، اليوم السبت، على ترشح قائمة وحيدة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

وتقام انتخابات الاتحاد المصري بنظام القائمة المغلقة، لاختيار مجلس إدارة جديد، للفترة بين 2024 و2028.

ويقام مؤتمر الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الكرة المصري، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومع تواجد قائمة أبو ريدة وحيدة في السباق الانتخابي، فإنها ستحصل على أصوات الجمعية العمومية بالتزكية.

وتضم قائمة هاني أبو ريدة كلاً من: خالد الدرندلي نائباً، وأحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبو زهرة، طارق أبو العينين، محمد أبو حسين، وليد عبد الجواد، وإيناس مظهر (أعضاء).