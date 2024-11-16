هاري كين يحصل على جائزة شهرية مميزة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - حصل المهاجم الإنكليزي، هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني، عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسجل هاري كين 4 أهداف في البوندسليجا، خلال الشهر الماضي..

وتفوق مهاجم بايرن ميونخ على كلاً من ويلي أوربان (مدافع لايبزيج)، ريتسو دوان (جناح فرايبورج)، توم روثي (ظهير يونيون برلين)، فينشينزو جريفو (ظهير فرايبورج) وتيم كليندينست (مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ).

ويتصدر المهاجم الإنكليزي، قائمة هدافي الدوري الألماني، برصيد 11 هدفاً.