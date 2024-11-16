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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الصحف الأوروبية اليوم.. أولى صفقات ريال مدريد الشتوية وهبوط ليون إلى الدرجة الثانية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 16- 11- 2024:
وإليكم أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم السبت:
- غلاف ماركا
ريال مدريد وديفيز اتفاق دون توقيع... في الوقت الحالي
التوقيع مع الظهير الأيسر يسير على الطريق الصحيح
سيتم توقيع العقود في شهر يناير
- غلاف آس
الدكة المخفية: ريال مدريد هو الفريق الأقل استخدامًا للاعبيه البدلاء
- ليكيب الفرنسية
ليون يواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي في نهاية الموسم الحالي إذا فشل في تسوية 100 مليون يورو من ديونه
- موندو ديبورتيفو
بعد فوز إسبانيا على الدنمارك.. المهمة اكتملت