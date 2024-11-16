نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الصحف الأوروبية اليوم.. أولى صفقات ريال مدريد الشتوية وهبوط ليون إلى الدرجة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 16- 11- 2024:

وإليكم أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم السبت:

غلاف ماركا

ريال مدريد وديفيز اتفاق دون توقيع... في الوقت الحالي

التوقيع مع الظهير الأيسر يسير على الطريق الصحيح

سيتم توقيع العقود في شهر يناير

غلاف آس

الدكة المخفية: ريال مدريد هو الفريق الأقل استخدامًا للاعبيه البدلاء

ليكيب الفرنسية

ليون يواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي في نهاية الموسم الحالي إذا فشل في تسوية 100 مليون يورو من ديونه

موندو ديبورتيفو

بعد فوز إسبانيا على الدنمارك.. المهمة اكتملت