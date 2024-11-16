نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: الانتهاء من ٧٣% من مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة.

وأوضح وزير الري، في بيان له اليوم، أنه تم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي للمشروع والذى يبلغ حاليا نسبة ٧٣%، حيث وجهالدكتور سويلم بمواصلة العمل طبقا للمعدل الزمنى المقرر.

وأشار سويلم إلى أهمية هذا المشروع خاصة فى ظل توسع الدولة فى الإعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لسدجزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية.

ووجه الوزير بدراسة ربط منظومات الإسكادا لكافة المحطات الواقعة على المسار الناقل سويا، وتشغيل كافة المحطات بشكل متناغم عن بعدلمتابعة التصرفات والمناسيب وتشغيل المحطات على كامل المسار.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يوميًا لتنمية الدلتا الجديدة إعتمادًا على مياه ٧ مصارفزراعية في غرب الدلتا هي مصارف ( إدكو - طرد برسيق - أبو قير – القلعة – العموم - غرب النوبارية - النصر البحرى)، حيث يتم توصيلالمياه للمحطة من خلال مسار يمتد بطول ١٧٤ كيلومتر ( ١٥٢ كيلومتر ترع مكشوفة – ٢٢ كيلومتر مواسير )، وتضم ١٢ محطة رفع و١٠٣عمل صناعى عبارة عن كبارى وقناطر وغيرها.

جانب من الإجتماع