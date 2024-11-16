نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يستهدف ضم "قاهر" ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدرس إدارة بايرن ميونخ الألماني إمكانية التعاقد مع مهاجم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الخط الأمامي بعناصر قادرة على صناعة الفارق.

جوناثان ديفيد على رادار بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سكاي الناطقة باللغة الألمانية"، فإن نادي بايرن ميونخ يسعى بقوة للحصول على خدمات الدولي الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي.

وأضافت الصحيفة، أن البافاري يخطط لتكثيف جهوده لضم جوناثان، خلال الميركاتو الصيفي القادم، خاصة وأن عقده ينتهي مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت، أن جوناثان ديفيد لا يرغب في تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، ويسعى لخوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وانضم المهاجم الكندي البالغ من العمر 24 عاما، إلى ليل صيف 2020 قاما من جينت البلجيكي بمقابل 32 مليون يورو.

وقاد الكندي ديفيد فريقه الفرنسي لتحقيق فوز تاريخي على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025.

وشارك جوناثان ديفيد مع ليل منذ قدومه في 200 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالهم 96 هدفًا، وصنع 17 تمريرة حاسمة.