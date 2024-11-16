نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يوقع على رقمين قياسيين بعد هدفيه أمام بولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، رقمين مميزين في مشواره الدولي الكبير مع بلاده.

رونالدو يواصل كتابة التاريخ

وسجل كريستيانو رونالدو، هدفين رائعين في ليلة فوز منتخب البرتغال على بولندا بخمسة أهداف مقابل هدف، أمس الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأصبح كريستيانو رونالدو هو أول لاعب يسجل 7 أهداف دولية في سن الـ39 عامًا.

وينفرد رونالدو، بالرقم القياسي لعدد الانتصارات الدولية برصيد 132 فوزًا مع منتخب البرتغال متقدمًا على سيرخيو راموس نجم إسبانيا.

وينتظر منتخب البرتغال، مواجهة قوية ضد كرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، يوم الإثنين المقبل والموافق 18 نوفمبر.