انت الأن تتابع خبر مصر وكوريا الجنوبية بيحثان تعزيز التعاون في مجال التحول الذكي للمدن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وفداً من شركة Wego الكورية، المتخصصة في التحول الذكي للمدن والتنمية المستدامة، وذلك لبحث فرص التعاون.

تناول اللقاء سبل التعاون بين الجهاز والشركة بهدف تنفيذ برامج تدريبية وتبادل الخبرات مع مدن مشابهة للعاشر من رمضان في كوريا، بما يعزز من قدرات المدينة في مجالات التطور العمراني والإسكان والصناعة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه، خلال اللقاء، أهمية هذه الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في نقل التجارب العالمية الناجحة وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التحول الذكي، موضحاً أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية جهاز مدينة العاشر من رمضان لتكون المدينة نموذجًا رائدًا للمدن الجديدة المستدامة في مصر والمنطقة، مما يسهم في تطوير بنيتها التحتية الذكية وتعزيز مكانتها محلياً وعالمياً.

وفي سياق متصل، التقى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، مع ممثلي المكتب الاستشاري، الذي تم تكليفه بإجراء دراسة شاملة للاتزان الهيدروليكي لشبكة المياه والصرف الصحي بالمدينة.

وركز اللقاء على مناقشة أسباب ضعف ضغوط المياه في بعض المناطق وكيفية معالجتها، كما تم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة الإسراع في فحص حالة المحطات الحالية وشبكات المياه، وتقديم حلول فورية ومستدامة لتحسين الخدمة وضمان وصول المياه بضغط كافٍ إلى جميع المناطق.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهاز المستمرة لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.