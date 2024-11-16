رانيا منصور تنضم لقائمة أبطال مسلسل "أفلاطوني" بطولة جميلة عوض

القاهرة - محمد ابراهيم -



انضمت الفنانة رانيا منصور لقائمة أبطال مسلسل" أفلاطوني "وتظهر كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل أفلاطونى بطولة جميلة عوض والمكوّن من 15 حلقة، وتأليف وإخراج شريف الألفى والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث تعتمد أحداث العمل على ظهور عدد من الشخصيات كضيوف شرف خلال الحلقات.

وفى سياق آخر تواصل رانيا منصور تصوير مشاهدها الأخيرة فى مسلسل رقم سرى مع الفنانة ياسمين رئيس الذى يعد امتداد لمسلسل صوت وصورة، الذى قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع العام الماضى، تجسد رانيا خلال أحداث العمل شخصية فتاة تدعى ميرنا وهى زميلة ياسمين رئيس البنك الذى تعمل فيه، حيث يتواصل التصوير بالتزامن مع العرض.

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، محمد عبده، باسل عزت زين، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.



فيلم ري ستارت

وفى سياق آخر تنتظر رانيا منصور من عرض فيلم "رى ستارت" مع النجم تامر حسنى، خلال موسم عيد الفطر 2025، وتجتمع رانيا فى الفيلم مع ابنتها توانا الجوهرى والفيلم يشارك فى بطولته هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال رانيا منصور



والجدير بالذكر ان آخر أعمال رانيا منصور مسلسل الوصفة السحرية الذى تم عرضه على قناة Dmc فى يونيو الماضى، والعمل بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، أسامة عبد الله، ملك ياسر وشروق إبراهيم.

مسلسل الوصفة السحرية تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى عن العلاقات الزوجية ومشاكل الأزواج والبحث عن طرق لحلها.