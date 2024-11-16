انت الأن تتابع خبر افرح والعب مع أولادك... تردد قناة وناسة كيدز اقوي قنوات الأطفال بعد التحديث الجديد 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكم تردد قناة وناسة كيدز التي يهتم بمتابعتها الكثير من الأطفال في مصر والوطن العربي نظراً لما تمثله القناة لدي الكثيرين من الأطفال الصغار، لذا نجد دائما الأبناء يبحثون عن اجدد تردد لقناة وناسة التي تقدم العديد من البرامج المميزة التي تساعد على تعليم الأطفال العادات والتقاليد الجيدة، كما أنها وسيلة جيدة لقضاء وقت ممتع لدي الأطفال، نظرا لما تقدمه من الأناشيد والاغاني الجملية وكذلك البرامج الترفيهية.

تردد قناة وناسة كيدز

يمكنكم تنزيل اخر تردد لقناة وناسة كيدز علي الاقمار الصناعية علي النحو التالي:

1. القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11270.

الاستقطاب افقي.

الجودة HD.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

2. القمر الصناعي نايل سات

التردد 11470.

الجودة HD.

الاستقطاب عمودى.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مزايا قناة وناسة كيدز

تعرض مجموعة من الرسوم المتحركة والأغاني والأناشيد التي تجذب إليها الأطفال.

تقديم برامج تساعد على تحسين سلوكيات الأطفال.

تسعى علي تشجيع الاطفال علي التغذية السليمة والاهتمام بصحتهم والمحافظة عليها من الامراض.

تقوم بتحسين فكر الاطفال وتنمية مهاراتهم وتحسين سلوكياتهم.

تقديم المحتوي بجودة ودقة عالية.

القناة مجانية ليست باشتراك وغير مشفرة.

خطوات تنزيل قناة وناسة كيدز

يمكن تنزيل قناة وناسة كيدز بكل سهولة علي الرسيفر الخاص بك عن طريق إتباع التالي:

الضغط على زر القائمة بالريموت واختيار الاعدادات.

كتابة رمز التمرير المكون من اربع اصفار.

اختيار البحث اليدوى.

تحديد القمر الصناعي الذي ترغب فيه.

تكملة مثل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصويب للخطأ والجودة.

بعدها القيام بالنقر علي تنزيل القناة وحفظ.

أهم الاغاني التي تعرضها قناة وناسة كيدز