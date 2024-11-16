انت الأن تتابع خبر طقس اليوم السبت في المملكة الارصاد تطلق تنبيهات عاجلة على سكان هذه المناطق ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار متابعة أحوال الطقس المستمرة، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات عاجلة عبر نظام الإنذار المبكر بشأن حالة الطقس المتوقع في عدة مناطق بالمملكة خلال الساعات القادمة.

طقس اليوم السبت في المملكة

تشمل التحذيرات أمطارا خفيفة، ورياحا نشطة، وأتربة مثارة، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في بعض المناطق. من المتوقع أن تستمر هذه الحالات الجوية حتى مساء السبت، وتشمل عدة مناطق مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، حائل، الباحة، القصيم، والمنطقة الشرقية.

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة في بعض المناطق خلال الساعات القادمة. وتستمر هذه الحالة حتى مساء السبت،

حيث تشمل المناطق التالية: