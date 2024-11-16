انت الأن تتابع خبر طقس اليوم السبت في المملكة الارصاد تطلق تنبيهات عاجلة على سكان هذه المناطق ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في إطار متابعة أحوال الطقس المستمرة، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات عاجلة عبر نظام الإنذار المبكر بشأن حالة الطقس المتوقع في عدة مناطق بالمملكة خلال الساعات القادمة.
طقس اليوم السبت في المملكة
- تشمل التحذيرات أمطارا خفيفة، ورياحا نشطة، وأتربة مثارة، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في بعض المناطق. من المتوقع أن تستمر هذه الحالات الجوية حتى مساء السبت، وتشمل عدة مناطق مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، حائل، الباحة، القصيم، والمنطقة الشرقية.
- أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة في بعض المناطق خلال الساعات القادمة. وتستمر هذه الحالة حتى مساء السبت،
حيث تشمل المناطق التالية:
- منطقة مكة المكرمة: تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية. تشمل هذه الحالة العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، وبني يزيد، وميسان. كما توجد أتربة مثارة على مناطق الخرمة، المويه، تربة، ورنية.
- منطقة الباحة: ستشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية. تشمل الحالة الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، وقلوة.
- منطقة حائل: تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة، مما يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية. تشمل الحالة الشملي، حائل، موقق، الحائط، السليمي، الشنان، الغزالة، بقعاء، وسميراء.
- منطقة الرياض: ستشهد أيضًا أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدني في الرؤية، وتؤثر الحالة على الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، الدوادمي، عفيف.
- المنطقة الشرقية: تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية، وتشمل هذه الحالة حفر الباطن.
- منطقة القصيم: ستتعرض المنطقة لأتربة مثارة مع رياح نشطة، مما يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية، وتشمل هذه الحالة الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الخبراء، الرس، الشماسية، العمار، الفوارة، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، وعيون الجواء.
- منطقة المدينة المنورة: ستشهد أيضًا أتربة مثارة مع رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الحناكية والمهد.
- تستمر هذه الظواهر الجوية حتى الساعة الـ 18 أو الـ 19 من مساء السبت، حسب المنطقة.