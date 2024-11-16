بإقبال كبير.. قصور الثقافة تواصل فعاليات قافلة ”أهالينا” بسوهاج ضمن مبادرة ”بداية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 09:34 صباحاً - تواصل وزارة الثقافة فعاليات قافلة "أهالينا" الثقافية والفنية، المقامة بقرية أولاد سلامة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وشهد اليوم الثاني لقاء أكد خلاله ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، أهمية المسرح المتنقل في تحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية، والحفاظ على التراث بصعيد مصر.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "أهمية الرقمنة الحديثة ودورها في تخطي الأزمات"، تناولت خلالها د. فاطمة جلال، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، تفصيليا دور الرقمنة في تحسين جودة الحياة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتواصلت الفعاليات بورشة حكي قدمها الشاعر عصام عبد الجابر، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية، وأمسية شعرية بمشاركة الشعراء عبد الحافظ بخيت، عبد النبي حسين، وچيهان قدري، تضمنت إلقاء قصائد وطنية وعدد من المربعات الشعرية نالت إعجاب الحضور.

كما استمرت كل من ورشة الأشغال اليدوية تدريب سامية راضي، وورشة تعليم الرسم تدريب منى البدري، وقدمت فاطمة الزهراء رضوان فقرة رسم على الوجه، بجانب استمرار توافد الرواد على معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

وتألقت مواهب القرية بتقديم الأناشيد والابتهالات الدينية، واختتمت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة سوهاج، بعرض فني لفرقة سوهاج للآلات الشعبية، عقب تكريم المواهب الفنية المتميزة بمنحهم شهادات تقدير من قِبل رئيس الإقليم، في حضور نخبة من الأدباء والمثقفين.