انت الأن تتابع خبر حساب المواطن 1446: الشروط الجديدة وأسباب توقف الدعم – تعرف على التفاصيل الكاملة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتخفيف الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج حساب المواطن، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر المستحقة لتلبية احتياجاتها الأساسية.

ومع بداية عام 1446

قامت الوزارة بتحديث الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم، إضافة إلى توضيح الأسباب التي قد تؤدي إلى توقف صرف الدعم. في هذا المقال، سنستعرض شروط حساب المواطن لعام 1446، وأسباب توقف الدعم، وكيفية الاستعلام عن الأهلية بشكل إلكتروني.

شروط حساب المواطن 1446 للتسجيل في البرنامج

هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للاستفادة من دعم حساب المواطن، وتشمل:

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

حاملو بطاقات التنقل: يمكن لحاملي بطاقات التنقل التقديم، بشرط أن يكون لديهم إقامة نظامية سارية.

الحد الأدنى للسن: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا عند تقديم الطلب.

الدخل الشهري: يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة الحد المانع للحصول على الدعم.

الوجود في المملكة: يشترط ألا يغادر المتقدم المملكة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.

الممتلكات المالية: يجب ألا يمتلك المتقدم حسابًا بنكيًا بمبالغ كبيرة أو عقارات ذات قيمة عالية.

السجل الجنائي: يجب ألا يكون المتقدم قد حُكم عليه بالسجن في قضايا سابقة.

السكن المستقل: يتعين على المتقدم تقديم ما يثبت أنه يقطن في سكن مستقل.

الحالة الصحية: في حالة العجز الكلي عن العمل، يجب تقديم شهادات طبية معتمدة من الجهات الصحية.

حساب بنكي: يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي جاري لاستلام الدعم.

أسباب توقف صرف دعم حساب المواطن

توقف الدعم قد يحدث لعدة أسباب رئيسية، أبرزها:

عدم استيفاء الشروط: إذا لم يتم توافر جميع الشروط المذكورة أعلاه.

البيانات غير الصحيحة: إدخال بيانات غير دقيقة أو خاطئة خلال عملية التقديم.

زيادة الدخل: إذا كان دخل الأسرة الشهري يتجاوز الحد المسموح به للحصول على الدعم.

مغادرة المملكة: في حال غادر المستفيد المملكة لمدة تزيد عن 90 يومًا.

السجل الجنائي: في حالة الحكم على المستفيد بالسجن.

تجاوز السن المانع: عندما يبلغ أحد أفراد الأسرة سنًا يمنعهم من الاستفادة من الدعم كأفراد تابعين.

الإقامة في دور الرعاية: إذا انتقل المستفيد للإقامة بشكل كامل في أحد دور الرعاية الحكومية.

موعد صرف حساب المواطن

يتم صرف الدعم في اليوم 10 من كل شهر ميلادي، حيث يتم إيداع المبلغ مباشرة في حساب المستفيد المصرفي. وفي حال صادف هذا اليوم إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، يتم تعديل موعد صرف الدعم إلى يوم العمل الذي يليه.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكنك الاستعلام عن أهليتك للحصول على دعم حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي: انتقل إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن www.ca.gov.sa.

تسجيل الدخول: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك.

اختيار الدفعة: حدد الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

إدخال البيانات: تأكد من إدخال جميع البيانات بشكل دقيق.

عرض الأهلية: اضغط على "عرض الأهلية" لتظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بحالتك.

برنامج حساب المواطن