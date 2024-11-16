انت الأن تتابع خبر المرور السعودي يطلق خدمة مبتكرة: شراء لوحة المركبة دون الحاجة لشراء السيارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة مرورية مبتكرة تعد من أبرز التطورات الرقمية في قطاع المرور. هذه الخدمة تتيح للأفراد شراء اللوحات المميزة المسجلة على مركبات مملوكة لأشخاص آخرين، ومن ثم نقل ملكيتها إلى محفظتهم الرقمية عبر منصة "أبشر"، دون الحاجة لشراء السيارة نفسها. سنعرض في هذا المقال تفاصيل الخدمة وفوائدها، وكذلك كيفية الاستفادة منها.

مميزات الخدمة الجديدة

تتيح خدمة نقل ملكية اللوحات المميزة العديد من المزايا للمستفيدين، ومنها:

الاحتفاظ باللوحات في المحفظة الرقمية: يستطيع المشتري الاحتفاظ باللوحة في محفظته الرقمية المرتبطة بحسابه في منصة "أبشر" دون الحاجة إلى ربطها بمركبة محددة أو فرض مدة زمنية لاستخدامها.

تملك أكثر من لوحة مميزة: تتيح الخدمة للمستفيدين شراء أي عدد من اللوحات المميزة، دون وجود قيود على عدد اللوحات التي يمكن تملكها.

إدارة سهلة لللوحات: يمكن للمستخدمين إدارة اللوحات المميزة بشكل بسيط وسهل عبر المحفظة الرقمية الخاصة بهم، مما يعزز من تجربتهم في إدارة ممتلكاتهم.

الفئات المستفيدة من الخدمة

ملاك اللوحات المميزة: يمكن للمواطنين الذين اشتروا لوحات مميزة من خلال المزادات الإلكترونية عبر منصة "أبشر" الاستفادة من هذه الخدمة.

المستثمرون في اللوحات المميزة: تسهل هذه الخدمة على الأفراد الاستثمار في اللوحات المميزة وإدارتها بشكل رقمي، ما يعزز من التحول الرقمي في قطاع الخدمات المرورية في المملكة.

كيفية استخدام الخدمة

للاستفادة من هذه الخدمة وشراء اللوحات المميزة المسجلة على مركبات مملوكة لأشخاص آخرين، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة "أبشر" عبر الرابط: www.absher.sa.

اختر "أبشر أفراد" وسجّل الدخول باستخدام بيانات حسابك.

بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم "خدماتي".

اختر "المرور" من القائمة المتاحة.

اضغط على خيار "مزاد اللوحات الإلكتروني".

تصفح اللوحات المميزة المتاحة في المزاد.

اختر اللوحة التي ترغب في المزايدة عليها.

قدم عرضك وفقًا للإجراءات المحددة في المنصة.

إذا فزت في المزاد، ستتلقى إشعارًا عبر المنصة.

اتبع التعليمات لإتمام عملية الدفع ونقل ملكية اللوحة إلى محفظتك الرقمية.

تعتبر هذه الخدمة خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في مجال الخدمات المرورية