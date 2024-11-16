نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. موقف كولر من رحيل صخرة الأهلي في يناير وصافرة مصرية لإدارة مباراة الكونغو وغينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " ملخص أخبار الرياضة اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

وجاءت أبرز عناوين ملخص أخبار الرياضة اليوم وفق ما يلي:-

موقف كولر من رحيل يوسف أيمن في يناير

فضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التريث في الحكم على مستوى المدافع يوسف أيمن، مؤكدًا ضرورة منحه مزيدًا من الوقت لإثبات قدراته الفنية.

كولر أكد عدم نيته إنهاء إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى أن التقييم النهائي لأدائه سيأتي في الوقت المناسب.

ورغم الأداء المتواضع الذي ظهر به يوسف أيمن في مباراة سيراميكا بالجولة الأولى من الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي 5-2، مما دفع كولر لاستبداله بين شوطي المباراة، إلا أن المدرب السويسري قرر منحه فرصًا إضافية خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبله مع الفريق.

وأوضح كولر أن اللاعب يحتاج إلى فترة أطول لإثبات نفسه، مضيفًا أنه إذا نجح في استغلال الفرص المقبلة، سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، أما إذا استمر أداؤه في التراجع، فسيتم إنهاء إعارته في يناير.

كما أبدى كولر تفهمه للظروف التي أثرت على مستوى يوسف أيمن، حيث تعرض لإصابة ارتجاج في الرأس خلال مباراة الزمالك في السوبر المصري، ما انعكس سلبًا على أدائه في مواجهة سيراميكا.

وأشار إلى أن اللاعب لم يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية سوى مرتين فقط قبل هذه المباراة.

صافرة أمين عمر تدير مباراة الكونغو الديمقراطية أمام غينيا

تتواصل فعاليات الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات أمم إفريقيا والتي ستقام في الأراضي المغربية العام المقبل.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره منتخب غينيا في مباراة قوية ومثيرة في المجموعة الثامنة.

ويقود الحكم الدولي أمين عمر المباراة ويعاونه مواطنيه سمير جمال وأحمد حسام طه، بينما يتواجد محمد عادل حكما رابعا.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتحتل الكونغو الديمقراطية الصدراة برصيد 12 نقطة بينما تتواجد غينيا في وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط.

