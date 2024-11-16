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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب السويد الأول لكرة القدم، مواجهة قوية أمام نظيره سلوفاكيا، مساء اليوم السبت الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم.

موعد مباراة السويد ضد سلوفاكيا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تقام مباراة السويد ضد سلوفاكيا مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وستنطلق صافرة مباراة السويد ضد سلوفاكيا، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 21:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 22:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السويد ضد سلوفاكيا في دوري الأمم الأوروبية

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في موسمه الحالي، كما سيتم بث مباراة السويد ضد سلوفاكيا عبر قناة beIN Sports 1HD،