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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث دينو لامبارتي وكيل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف السويسري من العروض ومستقبله مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وكيل كولر يكشف موقف السويسري من العروض الحالية.. ومستقبله مع الأهلي



وقال دينو لامبارتي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "عيد ميلاد كولر مناسبة جيدة للحديث عن نجاحاته وأتمنى له تحقيق المزيد".



وتابع: "كولر مدرب كبير وإنسان عظيم واعمل معه منذ ٢٥ عاما وهذا يعني الكثير".

وواصل: "كولر فخور بما حققه مع الأهلي بالتتويج ب١١ لقبا حتى الآن، وهو يحب عمله كثيرا ويركز في التفاصيل خلال الاستعداد للمباريات".

وأضاف: "كلما تواصلت مع كولر وجدته، يعمل ويحضر للمباريات بشكل متواصل، فهو فخور وسعيد بوجوده في الأهلي والتعاون مع إدارة النادي".



وأكمل: "من المهم أن تستمر الجماهير في دعم النادي والجهاز الفني لتحقيق مزيد من النجاحات".



وأوضح: "من الطبيعي أن تصل لكولر عروض بعد النجاحات التي حققها وهو فخور بذلك، وهو يكون سعيدا بالعروض التي تصله وهذا الأمر طبيعي على المستوى الإنساني أن يشعر أنه مطلوب".



وشدد: "كولر يقدر الأهلي ورئيس النادي والإدارة تدعمه وهو سبب تعلقه بالأهلي وسعيد للغاية بتواجده مع الفريق رغم العروض التي تصله".



وأردف: "قلب كولر معلق بالأهلي وسعيد بتواجده مع الفريق ولا يفكر في الرحيل".

واختتم: "كولر يرى مستقبله بشكل إيجابي مع الأهلي على المستويين المحلي والدولي ولديه طموحات كبيرة".

