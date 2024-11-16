نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العربي ضد الشمال في كأس نجوم قطر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي، مع نظيره فريق الشمال، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس نجوم قطر.

موعد مباراة العربي ضد الشمال في كأس نجوم قطر

ومن المقرر أن تقام مباراة العربي ضد الشمال؛ مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة؛ والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وذلك على ستاد الغرافة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة العربي ضد الشمال في كأس نجوم قطر

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وقنوات الكأس؛ هي الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس نجوم قطر في موسمه الحالي...

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