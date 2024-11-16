نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أم صلال ضد الريان في كأس نجوم قطر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان مع نظيره فريق أم صلال، مساء اليوم السبت الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس نجوم قطر

موعد مباراة الريان ضد أم صلال في كأس نجوم قطر

ومن المقرر أن تقام مباراة الريان ضد أم صلال، مساء اليوم السبت، على ستاد حماد الكبير، في ربع نهائي بطولة كأس نجوم قطر هذا الموسم.

وستنطلق صافرة مباراة الريان ضد أم صلال، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الريان ضد أم صلال في كأس نجوم قطر

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس والكأس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كأس نجوم قطر؛ في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.