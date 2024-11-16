نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أثيوبيا وتنزانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف منتخب إثيوبيا نظيره منتخب تنزانيا اليوم السبت في مباراة هامة ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024 والمقرر إقامتها على ملعب الشهداء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

يسعي منتخب إثيوبيا في هذه المباراة لتحقيق نتيجة ايجابية تأكيدا لتفوقه التاريخي في المواجهات أمام تنزانيا.

موعد مباراة منتخب إثيوبيا ضد تنزانيا

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تنزانيا ضد إثيوبيا

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات البطولة.