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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل منتخب جزر القمر، رسميا إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تقام في المغرب العام المقبل، عقب فوزه على مضيفه الجامبي (2-1) اليوم الجمعة بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

منتخب جزر القمر يعاود الظهور في أمم إفريقيا

سجل هدفي منتخب جزر القمر، رفيقي سعيد، وميزياني ماوليدا في الدقيقتين (25، 90)، فيما سجل هدف منتخب جامبيا ألاسانا جاتا في الدقيقة (18).

ورفع منتخب جزر القمر، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل برفقة منتخب تونس، الذي يتصدر ترتيب المجموعة ب10 نقاط للنهائيات.

وباتت هذه هي المرة الثانية التي يصعد فيها منتخب جزر القمر للنهائيات بعدما صعد في نسخة 2021، عندما وصل إلى دور ال16.

في المقابل، توقف رصيد منتخب جامبيا عند 5 نقاط في المركز الثالث ليفشل في التأهل برفقة منتخب مدغشقر.