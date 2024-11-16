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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحلام المنتخب الغاني، بالتأهل لنهائيات بطولة أمم إفريقيا، التي تقام في المغرب العام المقبل، وذلك بعد تعادله مع مضيفه الأنجولي (1-1)، اليوم الجمعة بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة.

غانا تفشل في التأهل لأمم إفريقيا 2025

وأنهى المنتخب الغاني الشوط الأول متقدما بهدف سجله جوردان أيو في الدقيقة 18، ثم سجل المنتخب الأنجولي هدف التعادل عن طريق سالفادور في الدقيقة 63.

ورفع المنتخب الأنجولي رصيده على 13 نقطة، محافظا على سجله خاليا من الهزائم في التصفيات، علما بأنه كان تأهل للنهائيات قبل هذه المباراة.

في المقابل، رفع المنتخب الغاني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع الأخير، ليفشل رسميا في التأهل للنهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة.

وكانت آخر مرة فشل فيها المنتخب الغاني في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا في نسخة 2004 التي أقيمت بتونس.

وشارك المنتخب الغاني في بطولة أمم إفريقيا 24 مرة سابقة، وتوج باللقب 4 مرات.

وبات المنتخب السوداني، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بحاجة لنقطة في مباراة الجولة الأخيرة أمام أنجولا ليتأهل للنهائيات.