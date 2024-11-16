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أحمد جودة - القاهرة - تستمر اليوم السبت مواجهات الجولة الخامسة ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

مواعيد مباريات اليوم السبت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

ويلتقي منتخب غينيا ضد نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل المنتخب الغيني المباراة برصيد ستة نقاط في المركز الثاني، بينما يتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد 12 نقطة.

وعلي الجانب الآخر يلتقي المنتخب التنزاني أمام المنتخب الإثيوبي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

ويدخل المنتخب الإثيوبي المباراة بنقطة واحدة فقط ويتواجد في المركز الرابع والأخير، بينما المنتخب التنزاني يتواجد في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.