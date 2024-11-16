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أحمد جودة - القاهرة -

فاز منتخب قبرص على ضيفه نظيره الليتواني 2-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالمستوى الثالث لدوري أمم أوروبا.

قبرص تفوز على ليتوانيا في دوري أمم أوروبا

ورفع منتخب قبرص رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف كوسوفو في المركز الثاني، والذي سيلتقي بنظيره الروماني المتصدر بعشر نقاط في وقت لاحق من اليوم.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب ليتوانيا ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

وتقدم جريجوريس كاستانوس للمنتخب القبرصي في الدقيقة 18، قبل أن يدرك منتخب ليتوانيا التعادل عبر جفيداس جينتينيس في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 63 سجل ماريوس تيونيس الهدف الثاني للمنتخب القبرصي.

