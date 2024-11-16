العالم اليوم - ارتطام وأغذية متطايرة.. فيديو للحظات مرعبة على متن رحلة جوية

انتم الان تتابعون خبر ارتطام وأغذية متطايرة.. فيديو للحظات مرعبة على متن رحلة جوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 09:27 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حالة من الفوضى والخطر عاشها ركاب على متن رحلة متجهة إلى ميامي، تعرضت لاضطرابات جوية شديدة، وأدت إلى قذف الركاب باتجاه الأعلى.

ويظهر المقطع الركاب وهم يصرخون بينما تهتز الطائرة بعنف، كما يمكن رؤية الطعام وحقائب اليد مبعثرة في الممرات قبل أن يتخذ الطيارون القرار بالعودة إلى كوبنهاغن.

كانت الرحلة قد أقلعت من ستوكهولم حوالي الساعة 12:55 مساء بالتوقيت المحلي وكان من المقرر أن تهبط في ميامي الساعة 5:45 مساءً عندما وقع الحادث.

وعلى الرغم من الاهتزاز الشديد، لم تكن هناك إصابات خطيرة بين الركاب وأفراد الطاقم، وفقا لمتحدث باسم الخطوط الجوية الإسكندنافية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضطر فيها طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الاسكندنافية إلى تغيير مسارها والعودة إلى القاعدة الرئيسية.

ففي سبتمبر، توقفت رحلة متجهة إلى إسبانيا من النرويج عندما قفز فأر من وجبة أحد الركاب وبدأ يتجول في الطائرة.

وأُرغم الطيار على الهبوط في كوبنهاغن بسبب سياسة تحظر وجود القوارض على متن الرحلات الجوية لأنها يمكن أن تقضم الأسلاك الكهربائية.