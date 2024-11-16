العالم اليوم - توقف خدمة نتفليكس في أميركا.. خلال نزال الملاكمة الأسطوري

انتم الان تتابعون خبر توقف خدمة نتفليكس في أميركا.. خلال نزال الملاكمة الأسطوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 09:27 صباحاً - قال موقع "داون ديتيكتور" لتتبع الأعطال إن منصة البث المباشر "نتفليكس" توقفت لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة بينما كان المشاهدون يتابعون مباراة ملاكمة بين مايك تايسون وجيك بول.

وأفاد الموقع بأن عدد المستخدمين الذين أشاروا إلى وجود مشكلات بلغ 85021 بحلول الساعة 10:35 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضاف الموقع أن توقف البث أثر بشكل أساسي على المستخدمين في المناطق الحضرية الكبرى بما في ذلك نيويورك وسياتل ولوس أنجلوس، مع تقارير متفرقة من مناطق أخرى.

وقالت "نتفليكس" إنها ليس لديها تعليق فوري ردا على طلب من "رويترز".

وواجهت المنصة انقطاعات خلال أحداث مباشرة أو ذات معدل متابعة مرتفع في الماضي، وغالبا ما كانت زيادة تفاعل المستخدمين عاملا مساهما في ذلك.

وهزم الشخصية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي والذي تحول إلى ملاكم، جيك بول، بطل الوزن الثقيل الأسبق مايك تايسون، بقرار الحكام في نزالهما الاحترافي ليلة الجمعة في أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية.

وقاتل بول وتايسون أمام 72300 مشجع في ملعب "آيه تي أند تي"، موطن فريق دالاس كاوبويز، حيث سيطر بول على معظم القتال ضد تايسون ليصبح المقاتل السادس الذي يهزم بطل الوزن الثقيل الأسبق في مسيرته الاحترافية.