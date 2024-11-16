العالم اليوم - خلال ساعات الليل.. روسيا تسقط 34 مُسيرة أوكرانية

انتم الان تتابعون خبر خلال ساعات الليل.. روسيا تسقط 34 مُسيرة أوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 09:27 صباحاً - أفادت وزارة الدفاع في موسكو بأن أنظمة الدفاع الجوية الروسية، دمرت خلال الليل 34 طائرة أوكرانية مُسيرة، فوق مقاطعات كورسك، وبريانسك، وبيلغورود، وكالوغا، وشبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان السبت: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مُسيرة على أهداف في أراضي روسيا، وتم تدمير 34 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وجاء في البيان: "تم إسقاط 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة، فوق كل من أراضي جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود وكالوغا".

وكتب ألكسندر بوغوماز حاكم منطقة بريانسك على تطبيق تليغرام: "لم يتم تسجيل خسائر مادية أو بشرية"، وأضاف أن فرق الإنقاذ والجهات المعنية تعمل في مكان سقوط المسيرات.