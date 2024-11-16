العالم اليوم - بعد إنذار الإخلاء.. غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 09:27 صباحاً - استهدفت غارة إسرائيلية جديدة ضاحية بيروت الجنوبية، السبت، بعد إصدار الجيش الإسرائيلي تعليمات بإخلاء أحد أحيائها.

وأظهرت لقطات خدمة البثّ المباشر في فرانس برس الدخان يتصاعد فوق أبنية في الضاحية الجنوبية شبه الخالية من السكان، بعدما أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس إنذارا إلى سكان حارة حريك بإخلاء الحي.

إنذار بالإخلاء

والسبت، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في مباني محددة داخل حارة حريك، وطالبهم بإخلائها.

وذكر الجيش الإسرائيلي: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك".

وأضاف: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب".

وتابع: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".