انت الأن تتابع خبر هتخسر كل فلوسك.. تحذير من رسالة نصب منتشرة على فيسبوك لسرقة أمولك وصورك | أوعى تفتحها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر بعض خبراء الأمن السيبراني من رسائل ومكالمات نصب منتشرة في هذه الفترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك وواتساب، حيث يستخدم المحتالون بعض الحيل الجديدة من أجل سرقة الحسابات البنيكة للضحايا، ولهذا وجه بعض الخبراء نصائح هامة بشأن ضرورة عدم الرد على أي رسائل أو مكالمات هاتفية تصل من خلال أرقام مجهولة وغير مسجلة لديك.

تحذير من خدعة منتشرة على فيسبوك

كشفت فتاة تدعى “«يوستينا صامويل» عبر حسابها على موقع فيسبوك، بأنها قد تعرضت للنصب من خلال الرد على مكالمة هاتفية، وقالت بخصوص هذا الشأن: «رقم كلمنى ف التليفون رديت … الخط قفل، رصيدى ف البنك اتصفر والكارد حصله بلوك، محدش يرد على اى رقم غرييييب مهما كاااان فى ايه ف الدنيا.. الموضوع مخيف بشكل مش طبيعى.. اللى بنيته كله ممكن يبقى صفر عشان رديت على مكالمه!».

وقد تفاعل معها أحد الحسابات ورد على هذه التساؤلات قائلُا: «غالبا لو انتى عاملة بصمة الصوت فى تعريف شخصيتك عشان تظهرلهم الداتا يبقى دى بقت طريقة ياخدوا بيها البيانات و يصفروا الحساب انهم يكلموكى و يسجلوا صوتك».

نصائح هامة لمستخدمي مواقع التواصل