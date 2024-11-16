الصين تكشف عن مسيّرة ”Wing Loong-X”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - كشفت الصين في معرض Airshow China 2024 عن طائرة عسكرية مسيّرة متعددة الاستخدامات.

وذكر موقع "Armyrecognition" أن طائرة "Wing Loong-X" التي كشفت عنها شركة "AVIC" الصينية في المعرض، تعتبر نسخة مطوّرة عن مسيّرات "Wing Loong" التي استعرضتها الصين سابقا، وصمممت لتكون طائرة متعددة الاستخدامات يمكنها القيام بمهمات مرافقة السفن والدوريات البحرية، ومهمات مكافحة الغواصات، ومهام الدعم الجوي، والمهمات الاعتراضية ومهمات تدمير الرادارات المعادية.

وأشارت شركة "AVIC" إلى أن الطائرة الجديدة تخضع لاختبارات الطيران حاليا، وبالإضافة إلى مهام دعم القوات البحرية، يمكنها القيام بمهام الحرب الإلكترونية وترحيل الإشارات اللاسلكية لدعم العمليات العسكرية في البحرية والبرية.

وتتسلح "Wing Loong-X" بصواريخ LD-8A المضادة للردارات، وصواريخ (جو-جو) من نوع PL-12 و PL-10، وصواريخ YJ-9 و CM-400AKG المضادة للسفن والأهداف البحرية، وقنابل CM-400AKG الموجهة بوزن 250 و500 كغ.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرات "Wing Loong" الصينية تشبه بعض الشي طائرات وMQ-9 Reaper وMQ-1 Predator المسيّرة الأمريكية، ويمكن لهذه الطائرات التحليق بسرعة 280 كم/سا، والبقاء في الجو لمدة 20 ساعة، وقطع 4000 كم في كل مهمة، والارتفاع إلى 5000 م.