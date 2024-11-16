تعليق جديد من رونالدو عن إمكانية الوصول للهدف رقم 1000

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أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، على إمكانية الوصول للهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية.

رونالدو عن الوصول للهدف 1000: رقم مجنون

قال رونالدو في تصريحاته عقب مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية: "الهدف رقم 1000؟ رقم مجنون تمامًا، ولكنني لا أفكر حتى في هذا الرقم القياسي لأكون منصفًا".

وتابع رونالدو قائلًا: "أريد دائمًا أن أصنع التاريخ، لكنني لا أركز على هذا الهدف رقم 1000".

وسجل رونالدو، هدفين في فوز منتخب البرتغال الساحق على حساب بولندا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان كريستيانو رونالدو الذي يبلغ من العمر 39 هدفًا قد أبدى رغبته بعد تسجيل الهدف رقم 900 في مسيرته، بالوصول إلى 1000 هدف.